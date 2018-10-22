Представитель Эрдогана: В юридическом плане Турция пойдет до конца в деле Кашикчи

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Турция намерена полностью разобраться в деле убитого в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле саудовского журналиста Джемаля Кашикчи и предпримет все необходимые меры в юридической плоскости в рамках расследования.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын на пресс-конференции.

"Наш президент выразился предельно ясно: ничего тайного в этом инциденте не останется. Юридически мы пойдем до конца в этом деле", - сказал он. Калын подчеркнул, что "на саудовских властях лежит большая ответственность" в деле прояснения всех обстоятельств случившегося.

"Что касается наших отношений с Саудовской Аравией, то президент дважды общался с саудовским королем. Нельзя эту тему переносить в двустороннюю плоскость. Это проблема не между нашими двумя государствами. Очень важно проявить волю, установить и наказать виновных", - отметил Калын.

Отметим, что 2 октября журналист Джемаль Кашикчи был убит в здании Генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Королевство не делало заявлений в связи с его убийством. Однако 20 октября Саудовская Аравия официально признала, что журналист был убит в здании консульства. Король Салман и наследный принц Мухаммед бин Салман выразили соболезнования семье Джемаля Кашикчи.