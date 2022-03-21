Председатель парламента Грузии поздравил отмечающих Новруз граждан страны

"Поздравляю всех наших сограждан, отмечающих праздник Новруз. Этот праздник символизирует приход весны".

"Поздравляю всех наших сограждан, отмечающих праздник Новруз. Этот праздник символизирует приход весны".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил журналистам в Марнеули.

"Поздравляю всех с праздником, желаю счастья и достатка семьям”, отметил он.

Председатель комитета парламента по региональной политике Созар Субари также передал свои поздравления по случаю Новруза. Он сказал журналистам, что этот праздник упоминается в произведении Шоты Руставели "Витязь в тигровой шкуре” и имеет более чем двухтысячелетнюю историю: "Эта традиция продолжается и сегодня. Мы празднуем Новруз в то время, когда в Украине идет война. Тем не менее, этот праздник по-своему дарит радость. Желаю мира нашему народу и всему миру".