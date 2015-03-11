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    Правящая партия Казахстана обнародовала имя кандидата на предстоящих выборах

    Очередные выборы должны были пройти в 2016 году

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Кандидатура действующего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева выдвинута на предстоящих в этой стране внеочередных президентских выборах. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, 11 марта "Нур Отан" провела 16-ый внеочередной съезд партии. Участники съезда приняли решение выдвинуть кандидатуру Н. Назарбаева. 

    Напомним, внеочередные президентские выборы пройдут в Казахстане 26 апреля. 

    Очередные выборы должны были пройти в 2016 году.

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