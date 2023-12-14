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Правительство Армении утвердило перенос места строительства завода в Араздейан

Правительство Армении утвердило перенос места строительства завода в Араздейан Строительство армяно-американского металлургического завода в селе Араздейан (Ерасх) на границе с Азербайджаном будет перенесено в другое место.
В регионе
14 декабря 2023 г. 14:38
Правительство Армении утвердило перенос места строительства завода в Араздейан

Строительство армяно-американского металлургического завода в селе Араздейан (Ерасх) на границе с Азербайджаном будет перенесено в другое место.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, такое решение приняло правительство Армении.

Предприятие перенесут в одно из сел Вединской области.

Ранее правительство Азербайджана потребовало от Армении приостановить строительство металлургического завода в Араздейане.

Отметим, владельцы завода – американские компании Virtual Funding и CESI Global Investments (через компанию GTB Steel).

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Версия на английском языке Armenian government decides to relocate metallurgical factory in Arazdayan
Версия на азербайджанском языке Ermənistan hökuməti Arazdəyəndəki zavodun yerinin dəyişməsi barədə qərar verib

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