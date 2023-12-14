Правительство Армении утвердило перенос места строительства завода в Араздейан

Строительство армяно-американского металлургического завода в селе Араздейан (Ерасх) на границе с Азербайджаном будет перенесено в другое место.
Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, такое решение приняло правительство Армении.
Предприятие перенесут в одно из сел Вединской области.
Ранее правительство Азербайджана потребовало от Армении приостановить строительство металлургического завода в Араздейане.
Отметим, владельцы завода – американские компании Virtual Funding и CESI Global Investments (через компанию GTB Steel).