Правительство Армении утвердило перенос места строительства завода в Араздейан

Строительство армяно-американского металлургического завода в селе Араздейан (Ерасх) на границе с Азербайджаном будет перенесено в другое место.

Строительство армяно-американского металлургического завода в селе Араздейан (Ерасх) на границе с Азербайджаном будет перенесено в другое место.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, такое решение приняло правительство Армении.

Предприятие перенесут в одно из сел Вединской области.

Ранее правительство Азербайджана потребовало от Армении приостановить строительство металлургического завода в Араздейане.

Отметим, владельцы завода – американские компании Virtual Funding и CESI Global Investments (через компанию GTB Steel).