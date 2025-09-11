Армения привлекает 50 млн евро от ЕИБ на развитие Сюника
В регионе
- 11 сентября, 2025
- 11:26
Правительство Армении на заседании в четверг одобрило кредитное соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на 50 млн евро для развития Сюникской области.
Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.
Согласно проекту, средства будут направлены на развитие инфраструктуры водоснабжения, здравоохранения и образования в населенных пунктах области. В этих же населенных пунктах планируется реализация проектов по повышению энергоэффективности.
Кредит будет предоставлен на срок до 20 лет. Реализация проекта займет 5 лет.
Последние новости
12:21
Мухтар Бабаев: Азербайджан входит в список стран, рискующих столкнуться с дефицитом водыИнфраструктура
12:12
Министр: В прошлом году 28 директоров школ были освобождены от должностейНаука и образование
12:12
В Милли Меджлисе назвали примерную стоимость участия в конкурсе приема учителейНаука и образование
12:11
Премьер Канады назвал убийство Кирка угрозой для демократииДругие страны
12:06
Ален Симонян: В парламенте Армении нет оппозицииВ регионе
12:04
АЖД: Расписание поездов по Абшеронскому кольцу обновится к началу учебного годаИнфраструктура
12:00
Мухтар Бабаев: Запасы воды в Азербайджане достигают 16 млрд кубометровИнфраструктура
12:00
На освобожденных территориях Азербайджана для экономии воды запретят поверхностное орошениеАПК
11:56