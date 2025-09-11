Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша

    Армения привлекает 50 млн евро от ЕИБ на развитие Сюника

    В регионе
    • 11 сентября, 2025
    • 11:26
    Армения привлекает 50 млн евро от ЕИБ на развитие Сюника

    Правительство Армении на заседании в четверг одобрило кредитное соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на 50 млн евро для развития Сюникской области.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    Согласно проекту, средства будут направлены на развитие инфраструктуры водоснабжения, здравоохранения и образования в населенных пунктах области. В этих же населенных пунктах планируется реализация проектов по повышению энергоэффективности.

    Кредит будет предоставлен на срок до 20 лет. Реализация проекта займет 5 лет.

    Армения кредит Сюник ЕИБ
    Ermənistan Sünikin inkişafı üçün Avropa İnvestisiya Bankından 50 milyon avro cəlb edir
    Armenia secures €50 million from EIB for Syunik development

    Последние новости

    12:21

    Мухтар Бабаев: Азербайджан входит в список стран, рискующих столкнуться с дефицитом воды

    Инфраструктура
    12:12

    Министр: В прошлом году 28 директоров школ были освобождены от должностей

    Наука и образование
    12:12

    В Милли Меджлисе назвали примерную стоимость участия в конкурсе приема учителей

    Наука и образование
    12:11

    Премьер Канады назвал убийство Кирка угрозой для демократии

    Другие страны
    12:06

    Ален Симонян: В парламенте Армении нет оппозиции

    В регионе
    12:04

    АЖД: Расписание поездов по Абшеронскому кольцу обновится к началу учебного года

    Инфраструктура
    12:00

    Мухтар Бабаев: Запасы воды в Азербайджане достигают 16 млрд кубометров

    Инфраструктура
    12:00

    На освобожденных территориях Азербайджана для экономии воды запретят поверхностное орошение

    АПК
    11:56

    В 2026 году в Агдаме, Агдере, Ходжалы, Джебраиле и Кяльбаджаре откроют 11 школ

    Наука и образование
    Лента новостей