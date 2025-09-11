Армения привлекает 50 млн евро от ЕИБ на развитие Сюника

Правительство Армении на заседании в четверг одобрило кредитное соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на 50 млн евро для развития Сюникской области.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно проекту, средства будут направлены на развитие инфраструктуры водоснабжения, здравоохранения и образования в населенных пунктах области. В этих же населенных пунктах планируется реализация проектов по повышению энергоэффективности.

Кредит будет предоставлен на срок до 20 лет. Реализация проекта займет 5 лет.