    Ermənistan Sünikin inkişafı üçün Avropa İnvestisiya Bankından 50 milyon avro cəlb edir

    Region
    • 11 sentyabr, 2025
    • 11:43
    Ermənistan Sünikin inkişafı üçün Avropa İnvestisiya Bankından 50 milyon avro cəlb edir

    Ermənistan hökuməti bu gün keçirilən iclasda Sünik vilayətinin inkişafı üçün Avropa İnvestisiya Bankı (EIB) ilə 50 milyon avro məbləğində kredit sazişini təsdiqləyib.

    Bu barədə "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir.

    Layihəyə əsasən, vəsait vilayətin yaşayış məntəqələrində su təchizatı, səhiyyə və təhsil infrastrukturunun inkişafına yönəldiləcək. Həmin yaşayış məntəqələrində enerji səmərəliliyinin artırılması üzrə layihələrin həyata keçirilməsi də planlaşdırılır.

    Bildirilib ki, kredit 20 il müddətinə veriləcək. Layihənin həyata keçirilməsi prosesi 5 il çəkəcək.

    Армения привлекает 50 млн евро от ЕИБ на развитие Сюника
    Armenia secures €50 million from EIB for Syunik development

