Ermənistan Sünikin inkişafı üçün Avropa İnvestisiya Bankından 50 milyon avro cəlb edir
Region
- 11 sentyabr, 2025
- 11:43
Ermənistan hökuməti bu gün keçirilən iclasda Sünik vilayətinin inkişafı üçün Avropa İnvestisiya Bankı (EIB) ilə 50 milyon avro məbləğində kredit sazişini təsdiqləyib.
Bu barədə "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir.
Layihəyə əsasən, vəsait vilayətin yaşayış məntəqələrində su təchizatı, səhiyyə və təhsil infrastrukturunun inkişafına yönəldiləcək. Həmin yaşayış məntəqələrində enerji səmərəliliyinin artırılması üzrə layihələrin həyata keçirilməsi də planlaşdırılır.
Bildirilib ki, kredit 20 il müddətinə veriləcək. Layihənin həyata keçirilməsi prosesi 5 il çəkəcək.
Son xəbərlər
12:18
Ağcabədidə doğuş zamanı anası ölən körpənin son durumu açıqlanıb - YENİLƏNİBDigər
12:16
Deputat: Universitetlər imkanlarını nəzərə almadan magistratura üçün plan yerləri verirlərElm və təhsil
12:13
Şöbə müdiri: Sertifikasiya imtahanında fərqli bal toplayanlarda maaş artımı eyni olmamalıdırElm və təhsil
12:10
Azərbaycanda bağlanmış 5 bankın əmlakları hərraca çıxarılırMaliyyə
12:10
Nazir: Məktəblərdə "fond pulu" adı altında vəsait yığılması qanunsuzdurElm və təhsil
12:09
Azərbaycanda pərakəndə ticarət dövriyyəsi 4 %-ə yaxın artıbMaliyyə
12:07
Zaur Mikayılov: "Su şəbəkələrinin yenilənməsi əhalinin fasiləsiz su təminatını gücləndirəcək"İnfrastruktur
12:03
Naxçıvanda ən yüksək əkin subsidiyası məbləğləri təyin edilibASK
12:03