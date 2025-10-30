Правительство Армении одобрило документ о сокращении срока военной службы

Законопроект о сокращении срока обязательной военной службы на 6 месяцев был одобрен правительством Армении.

Как передает Report со ccылкой на армянские СМИ, документ представил замминистра обороны Арман Саргсян на заседании исполнительной власти.

Законопроект предусматривает сокращение на 6 месяцев срока обязательной военной службы рядового состава, начиная с зимнего призыва 2025 года, установив срок обязательной военной службы в 18 месяцев.

"Проект постановления правительства об объявлении зимнего призыва 2025 года предусматривает начало фактического процесса пополнения Вооруженных сил в рамках зимнего призыва с 7 января 2026 года, в результате чего граждане, призванные на обязательную военную службу, начиная с зимнего призыва 2025 года, будут служить в течение 18 месяцев", - сказал он.

Сокращение срока службы не будет распространяться на граждан, находящихся на срочной военной службе с 1 января 2026 года.

Проект закона будет направлен в Национальное собрание для обсуждения и утверждения.