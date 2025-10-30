İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Region
    • 30 oktyabr, 2025
    • 13:22
    Ermənistanda hərbi xidmət müddəti azaldılır

    Ermənistan hökuməti məcburi hərbi xidmət müddətinin 6 ay azaldılması ilə bağlı qanun layihəsini təsdiqləyib.

    "Report"un Ermənistan KİV-inə istinadən məlumatına görə, sənədi hökumətin iclasında müdafiə nazirinin müavini Arman Sarkisyan təqdim edib.

    Qanun layihəsi 2025-ci ilin qış çağırışından etibarən sıravi heyətin məcburi hərbi xidmət müddətinin 6 ay azaldılmasını, məcburi hərbi xidmət müddətini 18 ay təyin edilməsini nəzərdə tutur.

    Məlumata görə, gələn il yanvar 1-dən müddətli hərbi xidmətdə olan vətəndaşlara xidmət müddətinin qısaldılması şamil edilməyəcək.

    Qanun layihəsi müzakirə və təsdiq üçün parlamentə göndəriləcək.

    Правительство Армении одобрило документ о сокращении срока военной службы

