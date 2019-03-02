Пожар в дагестанском селе полностью ликвидирован - ОБНОВЛЕНО

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Пожар в одном из сёл Цумадинского района Дагестана полностью ликвидирован, площадь возгорания составила 2,5 тыс. квадратных метров.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Главного управления МЧС России по республике.

"В 01:35 полная ликвидация пожара... Жертв и пострадавших нет. Причины устанавливаются", — рассказал собеседник агентства.

***23:25

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Пожар произошел в дагестанском селе Тисси-Ахитли, горят 15 домов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник в экстренных службах

"В селе Тисси-Ахитли произошел пожар в одном из домов и перешел на соседние, в общей сложности горят около 15 домов", - сказал собеседник агентства.

В МЧС сообщили, что общая площадь пожара в горящих домах составляет 2,5 тыс. кв м.

"Из-за плотной застройки огонь быстро распространился на 15 частных домов. Предварительно площадь пожара составляет 2 тыс. 500 кв метров", - сказал представитель МЧС.

В ведомстве добавили, что экстренные службы эвакуируют жителей. "В превентивных целях проводится эвакуация жителей", - сказали в ведомстве, отметив, что населенный пункт находится в труднодоступном месте.