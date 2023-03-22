Поток граждан Ирана в Армению сократился. Посещение Армении обходится иранцам всё дороже и дороже.
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"Причина кроется в резком укреплении курса драма по отношению к доллару и евро, при том, что в Иране инфляция. Это приводит к подорожанию армянского туристического продукта и повышению расходов на поездку в Армению", - отметил Апресян.
Снижение числа визитов, по его словам, обусловлено именно этим, а не потерей интереса иранцев к Армении.
Он отметил, что показатели значительно уменьшились по сравнению с 2022 годом.
Апресян добавил, что пассивность иранцев проявилась не только в посещениях Армении, так как выездной туризм из Ирана менее активен по всем направлениям.