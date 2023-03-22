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Поток граждан Ирана в Армению сократился

Поток граждан Ирана в Армению сократился Поток граждан Ирана в Армению сократился. Посещение Армении обходится иранцам всё дороже и дороже.
В регионе
22 марта 2023 г. 08:59
Поток граждан Ирана в Армению сократился

Поток граждан Ирана в Армению сократился. Посещение Армении обходится иранцам всё дороже и дороже.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил председатель федерации туризма Армении Мехак Апресян.

"Причина кроется в резком укреплении курса драма по отношению к доллару и евро, при том, что в Иране инфляция. Это приводит к подорожанию армянского туристического продукта и повышению расходов на поездку в Армению", - отметил Апресян.

Снижение числа визитов, по его словам, обусловлено именно этим, а не потерей интереса иранцев к Армении.

Он отметил, что показатели значительно уменьшились по сравнению с 2022 годом.

Апресян добавил, что пассивность иранцев проявилась не только в посещениях Армении, так как выездной туризм из Ирана менее активен по всем направлениям.

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Версия на азербайджанском языке İran vətəndaşlarının Ermənistana axını azalıb

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