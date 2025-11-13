Потерпевший крушение в Грузии турецкий самолет C-130 проходил техобслуживание в октябре

Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    13 ноября, 2025
    Военно-транспортный самолет C-130 ВВС Турции, потерпевший 11 ноября крушение в Грузии, месяц назад прошел техническую проверку.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

    Отмечается, что военные власти Турции регулярно проводят технические осмотры самолетов данного типа:

    "Самолеты C-130 в настоящее время активно эксплуатируют более чем 70 стран мира. При изучении технической истории разбившегося самолета было установлено, что на нем применялась модернизированная система Erciyes Avionics, плановые осмотры фюзеляжа и двигателей осуществлялись своевременно, а последний технический осмотр был проведен в период с 11 сентября по 12 октября 2025 года".

    Отмечается, что данный самолет был приобретен у Саудовской Аравии 21 января 2012 года и после прохождения технических осмотров был принят в эксплуатацию в 2014 году: "Он был модернизирован и введен в эксплуатацию в 2022 году. С этого времени самолет находился в эксплуатации и проходил регулярное техническое обслуживание".

    Напомним, что 11 ноября самолет C-130, направлявшийся в Турцию из Азербайджана, потерпел крушение на территории Грузии. На его борту находились 20 военнослужащих, все они погибли.

    Gürcüstanda qəzaya uğrayan C-130 tipli hərbi yük təyyarəsinə bir ay bundan əvvəl texniki baxış keçirilib

