    Поставки газа из РФ в Армению вновь будут приостановлены

    В регионе
    • 15 сентября, 2025
    • 17:19
    Поставки газа из РФ в Армению вновь будут приостановлены

    Поставки российского газа в Армению будут приостановлены на 10 дней.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе "Газпром Армения". 

    "С 09:00 часов 16 сентября до 09:00 часов 26 сентября на магистральном газопроводе "Северный Кавказ-Закавказье" на территории Ставропольского края РФ будут проводиться плановые ремонтные работы, в связи с чем будут временно приостановлены поставки природного газа в Армению по указанному газопроводу", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что газоснабжение потребителей в Армении будет обеспечиваться за счет внутренних резервов и дополнительных объемов из Ирана.

    В августе этого года поставки газа из РФ в Армению были прекращены в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на территории Грузии.

