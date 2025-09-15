Поставки газа из РФ в Армению вновь будут приостановлены
- 15 сентября, 2025
- 17:19
Поставки российского газа в Армению будут приостановлены на 10 дней.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе "Газпром Армения".
"С 09:00 часов 16 сентября до 09:00 часов 26 сентября на магистральном газопроводе "Северный Кавказ-Закавказье" на территории Ставропольского края РФ будут проводиться плановые ремонтные работы, в связи с чем будут временно приостановлены поставки природного газа в Армению по указанному газопроводу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что газоснабжение потребителей в Армении будет обеспечиваться за счет внутренних резервов и дополнительных объемов из Ирана.
В августе этого года поставки газа из РФ в Армению были прекращены в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на территории Грузии.