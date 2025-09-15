Rusiyadan Ermənistana qaz tədarükü dayandırılacaq
Region
- 15 sentyabr, 2025
- 17:28
Rusiya qazının Ermənistana tədarükü 10 gün müddətinə dayandırılacaq.
"Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Qazprom Ermənistan" şirkətinin mətbuat xidmətindən bildirilib.
"16 sentyabr saat 09:00-dan 26 sentyabr saat 09:00-dək Rusiya Federasiyasının Stavropol diyarı ərazisində "Şimali Qafqaz- Zaqafqaziya" magistral qaz kəmərində planlı təmir işlərinin aparılması ilə əlaqədar bu kəmərlə Ermənistana təbii qaz təchizatı müvəqqəti olaraq dayandırılacaq", - məlumatda qeyd olunub.
Bildirilib ki, Ermənistanda istehlakçılar daxili ehtiyatlar və İrandan əlavə həcmlər hesabına qazla təmin olunacaq.
Son xəbərlər
18:41
"Barselona"nın sabiq futbolçusu ölümü ilə bağlı yayılan xəbərləri təkzib edibFutbol
18:35
İsrail artan iqtisadi təcridlə üzləşirDigər ölkələr
18:24
Foto
Sahibə Qafarova: Çindən olan parlamentarilərlə əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsinə xüsusi önəm verirXarici siyasət
18:21
37 sayda müntəzəm avtobus marşrutu müsabiqəyə çıxarılırİnfrastruktur
18:14
Rubio İsraildən sonra Qətərə gedəcəkDigər ölkələr
18:07
Qətər Əmiri: İsrailin hücumu suverenliyimizin kobud şəkildə pozulmasıdırDigər ölkələr
17:56
Video
Şuşada külli miqdarda silah-sursat aşkarlanıb - BİRGƏ MƏLUMATHadisə
17:55
Ermənistanda külli miqdarda vergidən yayınma sxemi aşkar edilibRegion
17:55