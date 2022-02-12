Посольство РФ в Киеве продолжает работать

Российские дипломаты продолжают выполнять свои обязанности на территории Украины.
Как передает Report, об этом в субботу сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Киеве.
"Мы продолжаем свою работу", - заверил представитель российского дипломатического учреждения.
Российские дипломаты начали покидать Украину.
Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
"По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств на Украине начали уезжать в Россию. Об этом, в частности, говорят возникшие трудности при записи на прием в консульства и в посольство", – подтвердил собеседник агентства.
По его мнению, на фоне отзыва из страны дипломатов некоторых западных стран "это наводит на мысль о том, что Москва решила пойти тем же путем".
Ранее временную эвакуацию российских дипломатов допускал глава МИД России Сергей Лавров.