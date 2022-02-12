Посольство РФ в Киеве продолжает работать

Российские дипломаты продолжают выполнять свои обязанности на территории Украины.

Российские дипломаты продолжают выполнять свои обязанности на территории Украины.

Как передает Report, об этом в субботу сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Киеве.

"Мы продолжаем свою работу", - заверил представитель российского дипломатического учреждения.

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Российские дипломаты начали покидать Украину.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

"По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств на Украине начали уезжать в Россию. Об этом, в частности, говорят возникшие трудности при записи на прием в консульства и в посольство", – подтвердил собеседник агентства.

По его мнению, на фоне отзыва из страны дипломатов некоторых западных стран "это наводит на мысль о том, что Москва решила пойти тем же путем".

Ранее временную эвакуацию российских дипломатов допускал глава МИД России Сергей Лавров.