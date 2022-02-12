Российские диплломаты покидают Украину

Российские дипломаты начали покидать Украину.

Российские дипломаты начали покидать Украину.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

"По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств на Украине начали уезжать в Россию. Об этом, в частности, говорят возникшие трудности при записи на прием в консульства и в посольство", – подтвердил собеседник агентства.

По его мнению, на фоне отзыва из страны дипломатов некоторых западных стран "это наводит на мысль о том, что Москва решила пойти тем же путем".

Ранее временную эвакуацию российских дипломатов допускал глава МИД России Сергей Лавров.