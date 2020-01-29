Посольство Казахстана в Баку открыло горячую линию в связи с коронавирусом

Посольство Казахстана открыло горячую линию для граждан своей страны, находящихся на территории Азербайджана, в связи с опасностью распространения коронавируса, сообщает Report со ссылкой на сообщение диппредставительства.

"В связи с опасностью распространения коронавируса, в посольстве Казахстана в Азербайджане для граждан Республики Казахстан, находящихся на территории Азербайджана, открыта специальная круглосуточная телефонная линия: +7 771 725 55 55", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Министерстве здравоохранения создан специальный call-центр 1406 (номер +7 717 2 76 80 43), куда граждане Казахстана могут обратиться и в круглосуточном режиме, узнать всю интересующую информацию о ситуации заболеваемости коронавирусом в мире, а также о мерах профилактики и основных симптомах болезни.

"В Министерстве иностранных дел РК также действует горячая линия: в рабочее время граждане Казахстана могут обращаться по следующим номерам: +7 (7172) 72-05-73, +7 (7172) 72-01-98, +7 (7172) 72-04-93. В нерабочее время и выходные – по номеру +7 (7172) 72-01-11", - отметили в посольстве.