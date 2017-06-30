Посольство Ирана закрыло свои представительства в Таджикистане

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Посольство Ирана в Таджикистане закрыло свои представительства в городе Худжанде. 29 июня с двухэтажного особняка в центре города сняли вывески «Торговое представительство посольства ИРИ» и «Культурное представительство посольства ИРИ», сообщает Report со ссылкой на CA-NEWS.

Сотрудник культурного представительства посольства Ирана в городе Худжанде на условиях анонимности сообщил, что представительства закрыты по требованию властей Таджикистана. Две недели назад культурное и торговое представительства посольства получили официальное уведомление о закрытии. Вслед за этим посольство Ирана в Таджикистане отправило сотрудников представительств в отпуск.

Будет ли когда-нибудь возобновлена работа этих представительств – не сообщается. В самом посольстве Ирана в Таджикистане отказались комментировать решение о закрытии представительств в административном центре Согдийской области.

Последние два года наблюдается охлаждение в отношениях между Душанбе и Тегераном.