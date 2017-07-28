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    Посол США в России выразил протест решению МИД

    Пресс-служба посольства: Посол Теффт выразил глубокое разочарование и протест

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Посол США в России Джон Теффт глубоко разочарован решением Москвы об ответных мерах в адрес американских дипломатов, посольство заявило российской стороне протест.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила глава пресс-службы дипмиссии Мария Олсон.

    "Мы получили уведомление российских властей. Посол Теффт выразил глубокое разочарование и протест", - заявила М.Олсон.

    Она добавила, что уведомление передано для ознакомления в Вашингтон.

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