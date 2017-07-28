Посол США в России выразил протест решению МИД

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Посол США в России Джон Теффт глубоко разочарован решением Москвы об ответных мерах в адрес американских дипломатов, посольство заявило российской стороне протест.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила глава пресс-службы дипмиссии Мария Олсон.

"Мы получили уведомление российских властей. Посол Теффт выразил глубокое разочарование и протест", - заявила М.Олсон.

Она добавила, что уведомление передано для ознакомления в Вашингтон.