 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Посол России: Москва и Ереван ведут активные переговоры по реализации военного кредита

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Ереван и Москва ведут интенсивный диалог по вопросу реализации российского военного кредита.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил посол России в Армении Сергей Копыркин, комментируя вопрос о ходе реализации российского кредита в размере 100 миллионов долларов.

    По словам российского дипломата, диалог на этот счет ведется довольно интенсивно, а сотрудничество продолжается, к работе привлечены соответствующие армянские и российские организации.

    "Я в детали вдаваться не готов. Это конфиденциальные вопросы, здесь есть, в том числе, коммерческие интересы определенных предприятий. Я не могу это комментировать", - добавил С.Копыркин.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi