Посол России: Москва и Ереван ведут активные переговоры по реализации военного кредита

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Ереван и Москва ведут интенсивный диалог по вопросу реализации российского военного кредита.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил посол России в Армении Сергей Копыркин, комментируя вопрос о ходе реализации российского кредита в размере 100 миллионов долларов.

По словам российского дипломата, диалог на этот счет ведется довольно интенсивно, а сотрудничество продолжается, к работе привлечены соответствующие армянские и российские организации.

"Я в детали вдаваться не готов. Это конфиденциальные вопросы, здесь есть, в том числе, коммерческие интересы определенных предприятий. Я не могу это комментировать", - добавил С.Копыркин.