Посол РФ в Иране выразил благодарность Азербайджану за помощь в эвакуации

Все российские граждане, желавшие покинуть Иран через территорию Азербайджана, выехали.

Как передает Report, об этом заявил в интервью RTVI посол России в Иране Алексей Дедов.

"Выехали все, кто намеревался. Пользуясь случаем, выражаю благодарность азербайджанским властям и нашему посольству в Баку за неизменное содействие в данном вопросе", - отметил посол.

Дедов уточнил, что для пересечения границы с Азербайджаном иностранным гражданам необходимо иметь специальный код, который выдается азербайджанскими властями и приходит в течение двух дней. Для его получения необходимо заблаговременно обратиться в посольство с соответствующим запросом, предоставив данные своего загранпаспорта.