    В регионе
    31 марта, 2026
    19:00
    Посол РФ в Иране выразил благодарность Азербайджану за помощь в эвакуации

    Все российские граждане, желавшие покинуть Иран через территорию Азербайджана, выехали.

    Как передает Report, об этом заявил в интервью RTVI посол России в Иране Алексей Дедов.

    "Выехали все, кто намеревался. Пользуясь случаем, выражаю благодарность азербайджанским властям и нашему посольству в Баку за неизменное содействие в данном вопросе", - отметил посол.

    Дедов уточнил, что для пересечения границы с Азербайджаном иностранным гражданам необходимо иметь специальный код, который выдается азербайджанскими властями и приходит в течение двух дней. Для его получения необходимо заблаговременно обратиться в посольство с соответствующим запросом, предоставив данные своего загранпаспорта.

    Rusiyanın İrandakı səfiri təxliyədə göstərilən yardıma görə Azərbaycana minnətdarlığını bildirib

