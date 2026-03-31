Посол РФ в Иране выразил благодарность Азербайджану за помощь в эвакуации
В регионе
- 31 марта, 2026
- 19:00
Все российские граждане, желавшие покинуть Иран через территорию Азербайджана, выехали.
Как передает Report, об этом заявил в интервью RTVI посол России в Иране Алексей Дедов.
"Выехали все, кто намеревался. Пользуясь случаем, выражаю благодарность азербайджанским властям и нашему посольству в Баку за неизменное содействие в данном вопросе", - отметил посол.
Дедов уточнил, что для пересечения границы с Азербайджаном иностранным гражданам необходимо иметь специальный код, который выдается азербайджанскими властями и приходит в течение двух дней. Для его получения необходимо заблаговременно обратиться в посольство с соответствующим запросом, предоставив данные своего загранпаспорта.
19:15
Великобритания направляет дополнительные военные силы на Ближний ВостокДругие страны
19:02
Китай и Пакистан выдвинули инициативу из пяти пунктов по стабилизации ситуации на Ближнем ВостокеДругие страны
19:00
Посол РФ в Иране выразил благодарность Азербайджану за помощь в эвакуацииВ регионе
18:52
КСИР пригрозил ударами по американским компаниямДругие страны
18:43
Видео
В Турции раскрыт факт кибермошенничества на полмиллиона долларовВ регионе
18:34
Прево поблагодарил Баку за содействие в эвакуации граждан Бельгии из ИранаВнешняя политика
18:28
Латвия направила России ноту протеста из-за заявлений о беспилотникахДругие страны
18:28
IX фестиваль "Харыбюльбюль" пройдет в Шуше в середине маяKультурная политика
18:26
Фото