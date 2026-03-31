    Rusiyanın İrandakı səfiri təxliyədə göstərilən yardıma görə Azərbaycana minnətdarlığını bildirib

    Region
    • 31 mart, 2026
    • 19:07
    Rusiyanın İrandakı səfiri təxliyədə göstərilən yardıma görə Azərbaycana minnətdarlığını bildirib

    İranda olan bütün vətəndaşlarımız Azərbaycan ərazisi ilə Rusiyaya geri dönüblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın İrandakı səfiri Aleksey Dedov "RTVI"yə müsahibəsində bildirib.

    "Hamısı yola düşüb. Fürsətdən istifadə edərək, bu məsələdəki davamlı dəstəyə görə Azərbaycan hakimiyyətinə və Bakıdakı səfirliyimizə minnətdarlığımı bildirirəm", - səfir qeyd edib.

    Dedov dəqiqləşdirib ki, xarici vətəndaşların Azərbaycanla sərhədi keçməsi üçün Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən verilən və iki gün ərzində daxil olan xüsusi koda sahib olmaları lazımdır. Onu əldə etmək üçün öz xarici pasport məlumatlarını təqdim etməklə, müvafiq sorğu ilə əvvəlcədən səfirliyə müraciət etmək zəruridir.

    Rusiya İran Azərbaycan ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı İrandan Azərbaycana təxliyə
    Посол РФ в Иране выразил благодарность Азербайджану за помощь в эвакуации

    Son xəbərlər

    19:42

    Binəqədidə bərbərxanada partlayış baş verib, xəsarət alan var

    Digər
    19:38

    Azərbaycanın UNESCO-dakı fəal rolu müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    19:37

    Zelenski: Sabah Ukrayna və ABŞ arasında videodanışıqlar keçiriləcək

    Digər ölkələr
    19:25

    Britaniya Yaxın Şərqə əlavə hərbi qüvvələr göndərir

    Digər ölkələr
    19:24

    İranın Kirmanşah şəhəri raket hücumuna məruz qalıb, ölənlər var

    Region
    19:17

    Ronaldu Kazemironun "Əl-Nəsr"ə keçməsi üçün çalışır

    Futbol
    19:16
    Video

    Ərdoğan: Türkiyə təhlükəsizlik sahəsində 5G ilə yeni nailiyyətlər əldə edəcək

    Region
    19:13

    Çin və Pakistan Yaxın Şərqdə vəziyyətin sabitləşdirilməsi üzrə beş bəndlik təşəbbüs irəli sürüblər

    Digər ölkələr
    19:07

    Rusiyanın İrandakı səfiri təxliyədə göstərilən yardıma görə Azərbaycana minnətdarlığını bildirib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti