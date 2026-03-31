Rusiyanın İrandakı səfiri təxliyədə göstərilən yardıma görə Azərbaycana minnətdarlığını bildirib
Region
- 31 mart, 2026
- 19:07
İranda olan bütün vətəndaşlarımız Azərbaycan ərazisi ilə Rusiyaya geri dönüblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın İrandakı səfiri Aleksey Dedov "RTVI"yə müsahibəsində bildirib.
"Hamısı yola düşüb. Fürsətdən istifadə edərək, bu məsələdəki davamlı dəstəyə görə Azərbaycan hakimiyyətinə və Bakıdakı səfirliyimizə minnətdarlığımı bildirirəm", - səfir qeyd edib.
Dedov dəqiqləşdirib ki, xarici vətəndaşların Azərbaycanla sərhədi keçməsi üçün Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən verilən və iki gün ərzində daxil olan xüsusi koda sahib olmaları lazımdır. Onu əldə etmək üçün öz xarici pasport məlumatlarını təqdim etməklə, müvafiq sorğu ilə əvvəlcədən səfirliyə müraciət etmək zəruridir.
Son xəbərlər
