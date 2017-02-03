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    Посол: Президент Турции посетит Россию в первой половине марта

    В ходе встречи президентов Турции и России будут обсуждаться шаги по дальнейшему налаживанию двусторонних отношений

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Визит президента Турции в Россию, как ожидается, состоится в марте, на повестке - по-прежнему налаживание двусторонних отношений.

    Как сообщает Report, об этом в интервью "Интерфаксу" заявил посол Турции в России Хусейн Дириоз.

    "Приезд в Москву президента Реджепа Тайипа Эрдогана ожидается в первой половине марта. В ходе этого визита состоится его четвертая встреча с президентом России Владимиром Путиным за последние полгода", - заявил Х. Дириоз.

    По словам дипломата, ожидается, что в ходе встречи будут обсуждаться шаги по дальнейшему налаживанию и улучшению двусторонних отношений в ряде сфер.

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