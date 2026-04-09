Посол Пакистана в США: Перемирие в Ливане было четко отражено в тексте соглашения

Посол Пакистана в США Ризван Саид Шейх официально подтвердил, что Ливан является частью соглашения о прекращении огня, достигнутого между Вашингтоном, Тегераном и заинтересованными сторонами.

Как сообщает Report со ссылкой на информационное агентство Mehr, дипломат заявил об этом в эфире телеканала CNN.

"Согласно достигнутым договоренностям и посреднической роли Пакистана, Ливан однозначно включен в рамки соглашения о прекращении огня. Данный вопрос полностью согласован всеми сторонами, и никакой неопределенности по этому поводу не существует", - заявил он.

Он также добавил, что Исламабад в ходе последних переговоров настаивал на необходимости всеобъемлющего характера перемирия, включая полное прекращение военных операций на территории Ливана.

Шейх, указав на переговоры между официальными представителями Пакистана, США и Ирана, подчеркнул, что любая трактовка, противоречащая данному положению, расходится с текстом первоначального соглашения.

"Пакистан как одна из стран, содействовавших этому процессу, свидетельствует, что Ливан четко указан в перечне территорий, охватываемых перемирием. Мы убеждены, что без включения Ливана полноценная реализация данного соглашения будет невозможна", - резюмировал он.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл свое воздушное пространство.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.

Израиль, ссылаясь на то, что действующее решение о перемирии не распространяется на Ливан, нанес удары по этой стране. Позднее спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что прекращение огня в Ливане было первым условием плана.