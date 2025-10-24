Посол: Отношения РФ-Армения стали более зрелыми, но для танго нужны двое

Отношения между Россией и Арменией становятся более зрелыми, при этом, для решения проблем требуется движение с обеих сторон.

Как передает Report, об этом армянским СМИ заявил посол РФ в Армении Сергей Копыркин.

"Мы меняемся, мир вокруг нас меняется. Отношения приобретают новые характеристики какие-то. Я не побоюсь сказать, что они становятся более зрелыми. Это не значит, что все проблемы решаются, что нет никаких разногласий, каких-то недопониманий. Это касается таких очень важных жизненных интересов стран, экономических, социальных интересов. Поэтому идут дискуссии. Это нормально. Главное - должно быть движение с двух сторон. Сейчас любят метафору танго. Для танго нужны двое в данном случае. Это именно об этом", - отметил он.

Между тем, по словам Копыркина, отношения России и Армении не сводятся лишь к экономике, при всей ее важности: "Российско-армянские отношения - это отнюдь не только и не столько межгосударственные отношения, это отношения между народами. И в этом контексте очень важна гуманитарная повестка в отношениях".

Он также коснулся сотрудничества РФ-Армения в рамках ЕАЭС, отметив, что власти Армении проявляют заинтересованность к участию в организации, и Москва готова оказывать Еревану поддержку в этом вопросе.

"Членство в ЕАЭС приносит Армении реальную выгоду, а европейские перспективы - достаточно туманны", - отметил он.