Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет

    Посол: Отношения РФ-Армения стали более зрелыми, но для танго нужны двое

    В регионе
    • 24 октября, 2025
    • 10:31
    Посол: Отношения РФ-Армения стали более зрелыми, но для танго нужны двое

    Отношения между Россией и Арменией становятся более зрелыми, при этом, для решения проблем требуется движение с обеих сторон.

    Как передает Report, об этом армянским СМИ заявил посол РФ в Армении Сергей Копыркин.

    "Мы меняемся, мир вокруг нас меняется. Отношения приобретают новые характеристики какие-то. Я не побоюсь сказать, что они становятся более зрелыми. Это не значит, что все проблемы решаются, что нет никаких разногласий, каких-то недопониманий. Это касается таких очень важных жизненных интересов стран, экономических, социальных интересов. Поэтому идут дискуссии. Это нормально. Главное - должно быть движение с двух сторон. Сейчас любят метафору танго. Для танго нужны двое в данном случае. Это именно об этом", - отметил он.

    Между тем, по словам Копыркина, отношения России и Армении не сводятся лишь к экономике, при всей ее важности: "Российско-армянские отношения - это отнюдь не только и не столько межгосударственные отношения, это отношения между народами. И в этом контексте очень важна гуманитарная повестка в отношениях".

    Он также коснулся сотрудничества РФ-Армения в рамках ЕАЭС, отметив, что власти Армении проявляют заинтересованность к участию в организации, и Москва готова оказывать Еревану поддержку в этом вопросе.

    "Членство в ЕАЭС приносит Армении реальную выгоду, а европейские перспективы - достаточно туманны", - отметил он.

    Армения Россия Сергей Копыркин ЕАЭС
    Səfir: Rusiya və Ermənistan arasında problemlərin həlli üçün tərəflərdən hərəkət tələb olunur

    Последние новости

    11:04

    В Армении задержали лжеполицейских за похищение иностранцев

    В регионе
    11:03
    Фото

    Азербайджан принял участие в Тбилисском финансовом саммите

    Финансы
    11:02

    Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса

    Милли Меджлис
    10:56

    Комитет по коррупции начал производство в отношении омбудсмена Армении

    В регионе
    10:52

    Президент Туркменистана посетит Италию с официальным визитом

    В регионе
    10:46

    Копыркин: "Маршрут Трампа" обсуждается в диалоге РФ-Армения на высшем уровне

    В регионе
    10:44
    Фото

    В Баку проходит мероприятие, посвященное открытию Арбитражного центра

    Внешняя политика
    10:38

    Президент ассоциации: В Азербайджане проводятся важные судебно-правовые реформы

    Внутренняя политика
    10:31

    Посол: Отношения РФ-Армения стали более зрелыми, но для танго нужны двое

    В регионе
    Лента новостей