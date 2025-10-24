İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025

    Səfir: Rusiya və Ermənistan arasında problemlərin həlli üçün tərəflərdən hərəkət tələb olunur

    Region
    • 24 oktyabr, 2025
    • 10:58
    Səfir: Rusiya və Ermənistan arasında problemlərin həlli üçün tərəflərdən hərəkət tələb olunur

    Rusiya və Ermənistan arasında münasibətlər daha yetkin olur, bununla belə, problemlərin həlli üçün hər iki tərəfdən hərəkət tələb olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın bu ölkədəki səfiri Sergey Kopırkin Ermənistan KİV-lərinə bildirib.

    "Biz dəyişirik, ətrafımız dəyişir. Münasibətlər yeni xüsusiyyətlər qazanır. Onlar daha yetkin olur. Bu, bütün problemlərin həll edildiyini, heç bir fikir ayrılığının, anlaşılmazlığın olmadığını göstərmir. Bu, ölkələrin çox vacib həyati maraqlarına, iqtisadi, sosial maraqlarına aiddir. Ona görə də müzakirələr gedir. Bu normaldır. Əsas məsələ iki tərəfdən də hərəkət olmalıdır. İndi "tanqo" metaforasını xoşlayırlar. Tanqo üçün bu halda iki nəfər lazımdır. Söhbət məhz bundan gedir", - o qeyd edib.

    Rusiya Ermənistan
    Посол: Отношения РФ-Армения стали более зрелыми, но для танго нужны двое

    Son xəbərlər

    12:07

    Azərbaycan Sent Lusiyada təhsilin müasirləşdirilməsi təşəbbüsünə dəstək göstərib

    Xarici siyasət
    12:06

    Yayda 500 mindən çox turist azad olunmuş ərazilərə səfər edib

    Digər
    12:05

    Sahil Babayev: "Azərbaycan və Serbiya 13 sənəd imzalamağa hazırlaşır"

    Biznes
    12:04

    Şarl Mişel: Azərbaycan və Ermənistan liderlərində sülh həmişə daha düzgün yanaşmadır fikrinin formalaşdığını hiss edirdim - MÜSAHİBƏ

    Xarici siyasət
    12:02
    Foto

    AQTA sanitar-gigiyenik normalara uyğun olmayan heyvan kəsimi və ət satışı məntəqələrinə xəbərdarlıq edib

    Sağlamlıq
    12:01

    KİV: Avropa İttifaqı "Lukoil" ilə əməliyyatlara qadağa qoya bilər

    Digər ölkələr
    11:59

    Türkiyədə qanunsuz miqrantları daşıyan rezin qayıq batıb, yeddi nəfər ölüb

    Region
    11:58

    Türkiyəli nazir müavini: Süni intellektdən doğru istifadə edilsə insanlar üçün təhlükə olmayacaq

    Xarici siyasət
    11:58

    Mikayıl Cabbarov: "Türk dövlətləri müxtəlif platformalarda daim bir-birilərini dəstəkləyirlər"

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti