    Обсуждается визит Эрдогана в Азербайджан для участия в параде Победы

    В регионе
    • 31 октября, 2025
    • 20:25
    Обсуждается визит Эрдогана в Азербайджан для участия в параде Победы
    Реджеп Тайип Эрдоган

    Обсуждается визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан для участия в параде Победы.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра молодежи и спорта Турции Энес Эминоглу.

    Оценивая текущее состояние турецко-азербайджанских отношений, он отметил, что молодежь должна еще больше расширять существующие связи:

    "В этом направлении важно сотрудничество молодых предпринимателей. Освобождение Карабаха от оккупации в результате 44-дневной войны- это наша великая Победа. Тогда мы громко заявляли: "Карабах - это Азербайджан", а сегодня говорим: "Газа - это Палестина"".

    Ərdoğanın Zəfər paradında iştirak üçün Azərbaycana səfər etməsi müzakirə olunur
    Erdogan's visit to Azerbaijan to participate in Victory Parade being discussed

