Обсуждается визит Эрдогана в Азербайджан для участия в параде Победы
- 31 октября, 2025
- 20:25
Обсуждается визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан для участия в параде Победы.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра молодежи и спорта Турции Энес Эминоглу.
Оценивая текущее состояние турецко-азербайджанских отношений, он отметил, что молодежь должна еще больше расширять существующие связи:
"В этом направлении важно сотрудничество молодых предпринимателей. Освобождение Карабаха от оккупации в результате 44-дневной войны- это наша великая Победа. Тогда мы громко заявляли: "Карабах - это Азербайджан", а сегодня говорим: "Газа - это Палестина"".
