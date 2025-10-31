Обсуждается визит Эрдогана в Азербайджан для участия в параде Победы

Обсуждается визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан для участия в параде Победы.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра молодежи и спорта Турции Энес Эминоглу.

Оценивая текущее состояние турецко-азербайджанских отношений, он отметил, что молодежь должна еще больше расширять существующие связи:

"В этом направлении важно сотрудничество молодых предпринимателей. Освобождение Карабаха от оккупации в результате 44-дневной войны- это наша великая Победа. Тогда мы громко заявляли: "Карабах - это Азербайджан", а сегодня говорим: "Газа - это Палестина"".