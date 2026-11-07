Посол: Казахстан и Азербайджан продолжат развитие транскаспийской инфраструктуры

Вопросы развития сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном обсуждались на круглом столе в казахстанском посольстве в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на информацию посольства, в мероприятии приняли участие дипломаты, депутаты Милли Меджлиса Азербайджана, политологи, эксперты.

Посол Казахстана Алим Байель в своем выступлении остановился на результатах визита президента Касым-Жомарта Токаева в Баку для участия в VII Саммите СВМДА, который состоялся в октябре 2026 года.

По его словам, благодаря совместным усилиям казахстанской и азербайджанской сторон было принято решение о продлении председательства Азербайджана в этой организации и назначении ее генсеком представителя Азербайджана.

Посол также отметил важность крупных совместных проектов и рассказал об открытии в рамках упомянутого визита волоконно-оптической линии связи, которая стала первым успешно реализованным транскаспийским инфраструктурным проектом. По мнению Байеля за этим последуют другие важные инфраструктурные инициативы. Также главами государств Азербайджана и Казахстана в Баку было подписано Межправительственное соглашение по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, что повышает статус этого коридора. Ожидается, что к соглашению присоединятся и другие государства.

Депутат Милли Меджлиса Азер Аллахверянов предложил активизировать сотрудничество между неправительственными организациями двух стран и заявил о намерении инициировать данный процесс в рамках межпарламентского взаимодействия.

В ходе мероприятия его участники отметили рост значимости Организации тюркских государств (ОТГ) и поделились своим мнениями о ее будущем.