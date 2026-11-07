İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Səfir: Qazaxıstan və Azərbaycan transxəzər infrastrukturunun inkişafını davam etdirəcək

    Region
    • 07 noyabr, 2026
    • 18:09
    Səfir: Qazaxıstan və Azərbaycan transxəzər infrastrukturunun inkişafını davam etdirəcək

    Azərbaycan və Qazaxıstan arasında əməkdaşlığın inkişafı məsələləri Qazaxıstanın Bakıdakı səfirliyində keçirilən dəyirmi masada müzakirə edilib.

    "Report" səfirliyin məlumatına istinadən xəbər verir ki, tədbirdə diplomatlar, Azərbaycan Milli Məclisinin deputatları, politoloqlar, ekspertlər iştirak ediblər.

    Qazaxıstanın səfiri Alim Bayel öz çıxışında Prezident Kasım-Jomart Tokayevin 2026-cı ilin oktyabrında keçirilmiş Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) VII Zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Bakıya səfərinin nəticələrindən bəhs edib.

    Onun sözlərinə görə, Qazaxıstan və Azərbaycan tərəflərinin birgə səyləri hesabına Azərbaycanın bu təşkilatda sədrliyinin uzadılması və ölkənin nümayəndəsinin onun baş katibi təyin edilməsi barədə qərar qəbul edilib.

    Səfir həmçinin iri birgə layihələrin əhəmiyyətini qeyd edib və sözügedən səfər çərçivəsində ilk uğurla həyata keçirilmiş transxəzər infrastruktur layihəsi olan Fiber-Optik Kabel Xəttinin açılışı barədə danışıb. A.Bayelin fikrincə, bunu digər mühüm infrastruktur təşəbbüsləri izləyəcək. Eyni zamanda, Bakıda Azərbaycan və Qazaxıstan dövlət başçıları tərəfindən Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu üzrə Hökumətlərarası Saziş imzalanıb ki, bu da həmin dəhlizin statusunu yüksəldir. Digər dövlətlərin də sazişə qoşulacağı gözlənilir.

    Milli Məclisin deputatı Azər Allahverənov iki ölkənin qeyri-hökumət təşkilatları arasında əməkdaşlığı fəallaşdırmağı təklif edib və bu prosesə parlamentlərarası qarşılıqlı əlaqələr çərçivəsində təşəbbüs göstərmək niyyətində olduğunu bildirib.

    Tədbir zamanı Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) əhəmiyyətinin artması qeyd olunub və iştirakçılar TDT-nin gələcəyi barədə öz fikirlərini bölüşüblər.

    Kasım-Jomart Tokayev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Qazaxıstan
    Foto
    Посол: Казахстан и Азербайджан продолжат развитие транскаспийской инфраструктуры
    Foto
    Ambassador: Kazakhstan and Azerbaijan to сontinue developing Trans-Caspian infrastructure
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    03:08
    Yüksək təzyiqə qarşı inqilabi kəşf
    Sağlamlıq
    02:52
    Video
    Minskdə Milli Kitabxana Azərbaycanın bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb
    Xarici siyasət
    02:40
    SEPAH: Hörmüz boğazında iki tanker minaya düşüb
    Region
    02:20
    "Real" səfərdə "Valensiya"nı darmadağın edib
    Futbol
    02:05
    Video
    ABŞ hərbçiləri Oman körfəzində ticarət gəmisini sıradan çıxarıb
    Digər ölkələr
    01:59
    Lando Norris Braziliya Qran-prisinin sıralanma turunun qalibi olub
    Formula 1
    01:42
    Kolumbiyada hərbi obyektə dron hücumu nəticəsində 3 hərbçi ölüb
    Digər ölkələr
    01:17
    Krakovda atışma törədən şəxsin evində üç nəfərin meyiti aşkarlanıb
    Digər ölkələr
    01:01
    Polşada iki günlük matəm elan edilib
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti