Посол Ирана вызван в МИД Турции

    В регионе
    • 09 марта, 2026
    • 21:56
    Посол Ирана в Анкаре Мохаммад Хасан Хабибуллазаде вызван в Министерство иностранных дел Турции в связи с очередным инцидентом в воздушном пространстве страны.

    Как сообщает Report, об этом сообщил канал NTV со ссылкой на источник в ведомстве.

    Отмечается, что дипломату была выражена обеспокоенность Анкары запуском еще одной баллистической ракеты в сторону Турции, которая была сбита в ее воздушном пространстве.

    Министерство обороны Турции 9 марта сообщило о том, что очередная ракета, запущенная из Ирана, была сбита в небе над страной силами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО в Восточном Средиземноморье. Обломки ракеты упали в провинции Газиантеп на юго-востоке Турции, в результате инцидента никто не пострадал.

    посол Ирана МИД Турции баллистическая ракета
    İranın Ankaradakı səfiri XİN-ə çağırılıb
