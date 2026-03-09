Посол Ирана вызван в МИД Турции
- 09 марта, 2026
- 21:56
Посол Ирана в Анкаре Мохаммад Хасан Хабибуллазаде вызван в Министерство иностранных дел Турции в связи с очередным инцидентом в воздушном пространстве страны.
Как сообщает Report, об этом сообщил канал NTV со ссылкой на источник в ведомстве.
Отмечается, что дипломату была выражена обеспокоенность Анкары запуском еще одной баллистической ракеты в сторону Турции, которая была сбита в ее воздушном пространстве.
Министерство обороны Турции 9 марта сообщило о том, что очередная ракета, запущенная из Ирана, была сбита в небе над страной силами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО в Восточном Средиземноморье. Обломки ракеты упали в провинции Газиантеп на юго-востоке Турции, в результате инцидента никто не пострадал.
