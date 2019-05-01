Посол Ирана: Саммит Азербайджан-Иран-Россия имеет важное значение для региона

Трехсторонний саммит глав государств Азербайджана, Ирана и России имеет важное значение для региона.

Об этом отвечая на вопрос Report заявил посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде.

"Данный саммит является инициативой президента Азербайджана Ильхама Алиева. Мы уже провели два саммита в Баку и Тегеране, а следующий состоится в России. Это имеет большое значение как с политической и экономической точки зрения, так и безопасности региона, а также открывает хорошие возможности для укрепления дружбы и заключения новых соглашений. Мы надеемся на продолжение этой традиции, которая послужит во благо народам наших стран",- сказал он.

Посол напомнил, что на данный момент уже имеется ряд трехсторонних соглашений в области железнодорожного транспорта, электроэнергии и других сферах.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин заявлял о том, что саммит состоится в августе.