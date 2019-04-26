Владимир Путин: Мы договорились о том, что в августе проведем российско-азербайджанско-иранский саммит

"Я рад Вас видеть. Мы уже имели удовольствие друг с другом коротко переговорить, что называется, в кулуарах. Рад возможности побеседовать с Вами уже в таком, более широком составе. Мы с Вами встречаемся регулярно, имеем возможность не только обменяться мнениями, сверить часы, но и как-то скорректировать нашу совместную работу. А в целом, она идет, на мой взгляд, очень неплохо".

Как сообщает Report, об этом 26 апреля на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Пекине заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Глава российского государства сказал: "Развиваются торгово-экономические связи. Мы создали даже специальный, собственно говоря, даже по Вашей инициативе, можно сказать, механизм взаимодействия в торгово-экономической сфере. На мой взгляд, эта инициатива хорошо развивается. Мы потом попросим наших коллег с российской и азербайджанской стороны высказаться на этот счет. Но в целом мы удовлетворены развитием наших отношений. Уверен, поговорим с Вами сегодня о всех аспектах нашего взаимодействия. Я очень рад Вас видеть.

В том, что касается торговли, у нас почти на 14 процентов увеличился товарооборот в прошлом году и достиг 2,5 миллиарда долларов. Но и на международной повестке тоже у нас много общих вопросов. Мы договорились о том, что в августе проведем в России очередной российско-азербайджанско-иранский саммит. Так что об этом тоже поговорим".