Посол Эстонии в Москве покинул здание дипмиссии сегодня утром

Посол Эстонии в Москве Маргус Лайдре, который сегодня должен уехать из России после понижения уровня дипотношений, покинул здание дипмиссии рано утром.
Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.
Отметим, что в середине января дипломат был вызван в МИД России, где ему был заявлен решительный протест в связи с действиями эстонских властей.
В российском МИД пояснили, что вся ответственность за такое развитие двусторонних отношений лежит целиком на Эстонии и добавили, что РФ будет и далее реагировать на враждебные шаги эстонского руководства.
В ответ эстонское внешнеполитическое ведомство вызвало посла России в Таллине Владимира Липаева, предписав ему покинуть территорию Эстонии.