Посол Эстонии в Москве покинул здание дипмиссии сегодня утром

Посол Эстонии в Москве Маргус Лайдре, который сегодня должен уехать из России после понижения уровня дипотношений, покинул здание дипмиссии рано утром.

Посол Эстонии в Москве Маргус Лайдре, который сегодня должен уехать из России после понижения уровня дипотношений, покинул здание дипмиссии рано утром.

Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Отметим, что в середине января дипломат был вызван в МИД России, где ему был заявлен решительный протест в связи с действиями эстонских властей.

В российском МИД пояснили, что вся ответственность за такое развитие двусторонних отношений лежит целиком на Эстонии и добавили, что РФ будет и далее реагировать на враждебные шаги эстонского руководства.

В ответ эстонское внешнеполитическое ведомство вызвало посла России в Таллине Владимира Липаева, предписав ему покинуть территорию Эстонии.