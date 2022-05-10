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Посол: ЕС поддерживает стабильное решение проблем между Арменией и Азербайджаном

Посол: ЕС поддерживает стабильное решение проблем между Арменией и Азербайджаном "Евросоюз поддерживает стабильное решение проблем между Арменией и Азербайджаном".
В регионе
10 мая 2022 г. 18:23
Посол: ЕС поддерживает стабильное решение проблем между Арменией и Азербайджаном

"Евросоюз поддерживает стабильное решение проблем между Арменией и Азербайджаном".

Как сообщает Report со ссылкой на Armenpress, об этом заявила глава представительства Европейского Союза (ЕС) в Ереване Андреа Викторин.

По ее словам, Евросоюз готов выступить посредником в реализации любого решения, которое будет принято между двумя странами: "Посредничество не означает, что вы должны вносить предложения и находить решения. Посредничество означает, что вы создаете среду, в которой стороны разногласий приходят к общим решениям".

"Наша цель - помочь достичь стабильного решения и дать всем возможность жить в атмосфере мира и безопасности", - заключила посол ЕС.

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Версия на азербайджанском языке Andrea Viktorin: "Aİ Ermənistanla Azərbaycan arasında problemlərin həllini dəstəkləyir"

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