Посол Армении в Сирии вручил верительные грамоты сирийскому лидеру
В регионе
- 21 октября, 2025
- 17:42
Посол Армении в Сирии Рубен Харазян вручил верительные грамоты президенту переходного периода Ахмеду аш-Шараа.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
Хазарян заявил о значительном потенциале развития сотрудничества.
Отмечается, что посол был назначен почти год назад. Такая задержка, видимо, была связана с политической нестабильностью в арабской республике.
