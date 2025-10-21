Посол Армении в Сирии вручил верительные грамоты сирийскому лидеру

Посол Армении в Сирии Рубен Харазян вручил верительные грамоты президенту переходного периода Ахмеду аш-Шараа.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Хазарян заявил о значительном потенциале развития сотрудничества.

Отмечается, что посол был назначен почти год назад. Такая задержка, видимо, была связана с политической нестабильностью в арабской республике.