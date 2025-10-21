Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Посол Армении в Сирии вручил верительные грамоты сирийскому лидеру

    В регионе
    • 21 октября, 2025
    • 17:42
    Посол Армении в Сирии вручил верительные грамоты сирийскому лидеру

    Посол Армении в Сирии Рубен Харазян вручил верительные грамоты президенту переходного периода Ахмеду аш-Шараа.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Хазарян заявил о значительном потенциале развития сотрудничества.

    Отмечается, что посол был назначен почти год назад. Такая задержка, видимо, была связана с политической нестабильностью в арабской республике.

    Армения посол Ахмед аш-Шараа верительные грамоты
    Ermənistanın Suriyadakı səfiri etimadnaməsini Əhməd əş-Şaraaya təqdim edib

    Лента новостей