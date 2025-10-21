Ermənistanın Suriyadakı səfiri etimadnaməsini Əhməd əş-Şaraaya təqdim edib
Region
- 21 oktyabr, 2025
- 18:09
Ermənistanın Suriyadakı səfiri Ruben Xarazyan etimadnaməsini bu ölkənin keçid dövrü Prezidenti Əhməd əş-Şaraaya təqdim edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i məlumat yayıb.
Səfir əməkdaşlığın inkişafında əhəmiyyətli potensialın olduğunu bildirib.
Qeyd olunub ki, səfir təxminən bir il əvvəl təyin edilib.
