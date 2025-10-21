İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    • 21 oktyabr, 2025
    • 18:09
    Ermənistanın Suriyadakı səfiri etimadnaməsini Əhməd əş-Şaraaya təqdim edib

    Ermənistanın Suriyadakı səfiri Ruben Xarazyan etimadnaməsini bu ölkənin keçid dövrü Prezidenti Əhməd əş-Şaraaya təqdim edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i məlumat yayıb.

    Səfir əməkdaşlığın inkişafında əhəmiyyətli potensialın olduğunu bildirib.

    Qeyd olunub ki, səfir təxminən bir il əvvəl təyin edilib.

    Ermənistan Suriya Ruben Xarazyan Səfir
    Посол Армении в Сирии вручил верительные грамоты сирийскому лидеру

