Посол: Афганский народ рассчитывает на извинения от России

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Афганский народ ждет извинений от России за признание Советским Союзом афганского правительства в 1978 году и дальнейшее советское вооружение. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил посол Афганистана в России Абдул Каюм Кучай.

"Такие события между соседями случаются… Но сейчас мы рассчитываем на то, чтобы правительство России выразило некие извинения афганскому народу… Такое заявление послужит истинному углублению и упрочению наших отношений", — сказал посол.

Дипломат также отметил, что власти Афганистана заинтересованы в дальнейшем развитии двусторонних отношений для того, чтобы "прежние ошибки не повторялись".