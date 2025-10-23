Послы Азербайджана и Армении в Италии приняли участие в дискуссии "Мир возможен"

Послы Азербайджана и Армении в Италии Рашад Асланов и Владимир Карапетян приняли участие в дискуссии "Мир возможен", проведенной по приглашению руководителя клуба Festival della Diplomazia Джорджо Бартоломуччи, в которой приняли участие около 150 ученых и студентов из различных итальянских университетов.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в посольстве Армении в Италии.

Послы Армении и Азербайджана подчеркнули особую роль президента США Дональда Трампа в установлении мира в регионе.

Коснувших вашингтонских договоренностей, Карапетян отметил, что установление мира в регионе - эта реальность, которая не подлежит и никогда не должна подвергаться пересмотру.

Модератором дискуссии выступил дипломатический советник мэра Рима Фабио Соколович.