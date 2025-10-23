Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Послы Азербайджана и Армении в Италии приняли участие в дискуссии "Мир возможен"

    В регионе
    • 23 октября, 2025
    • 14:30
    Послы Азербайджана и Армении в Италии приняли участие в дискуссии Мир возможен

    Послы Азербайджана и Армении в Италии Рашад Асланов и Владимир Карапетян приняли участие в дискуссии "Мир возможен", проведенной по приглашению руководителя клуба Festival della Diplomazia Джорджо Бартоломуччи, в которой приняли участие около 150 ученых и студентов из различных итальянских университетов.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в посольстве Армении в Италии.

    Послы Армении и Азербайджана подчеркнули особую роль президента США Дональда Трампа в установлении мира в регионе.

    Коснувших вашингтонских договоренностей, Карапетян отметил, что установление мира в регионе - эта реальность, которая не подлежит и никогда не должна подвергаться пересмотру.

    Модератором дискуссии выступил дипломатический советник мэра Рима Фабио Соколович.

    Azərbaycan və Ermənistanın İtaliyadakı səfirləri "Sülh mümkündür" adlı müzakirədə iştirak ediblər
    Azerbaijani and Armenian Ambassadors to Italy attend discussion titled 'Peace is possible'

