Послы Азербайджана и Армении в Италии приняли участие в дискуссии "Мир возможен"
- 23 октября, 2025
- 14:30
Послы Азербайджана и Армении в Италии Рашад Асланов и Владимир Карапетян приняли участие в дискуссии "Мир возможен", проведенной по приглашению руководителя клуба Festival della Diplomazia Джорджо Бартоломуччи, в которой приняли участие около 150 ученых и студентов из различных итальянских университетов.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в посольстве Армении в Италии.
Послы Армении и Азербайджана подчеркнули особую роль президента США Дональда Трампа в установлении мира в регионе.
Коснувших вашингтонских договоренностей, Карапетян отметил, что установление мира в регионе - эта реальность, которая не подлежит и никогда не должна подвергаться пересмотру.
Модератором дискуссии выступил дипломатический советник мэра Рима Фабио Соколович.