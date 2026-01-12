Армения вручила России ноту протеста из-за заявлений Соловьева

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 12 января, 2026
    Посол России в Армении Сергей Копыркин был вызван в МИД Армении, где ему вручили ноту протеста из-за заявлений российского журналиста Владимира Соловьева.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    "Российский посол в Армении был вызван в Министерство иностранных дел и получил письмо протеста, в котором выражается глубокое возмущение заявлениями, сделанными в эфире программы государственного телеканала. Было подчеркнуто, что они являются неприемлемым посягательством на суверенитет Республики Армения, враждебным проявлением и грубо нарушают основополагающие принципы дружественных отношений между Арменией и Россией", - говорится в сообщении пресс-секретаря МИД Армении Ани Бадалян.

    Ранее сегодня вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян допустил резкое высказывание в адрес Владимира Соловьева, назвав его "собакой".

    "Собака лает, караван идет. В данном случае собака - это близкий друг и земляк российского бизнесмена Самвела Карапетяна Соловьев, а караван - это наша любимая страна, которая неуклонно движется к прочному миру и развитию", - написал он в соцсетях.

    Напомним, что недавно Владимир Соловьев заявил, что потеря Армении противоречит интересам России. Более того, телеведущий выразил мнение о необходимости проведения "специальных военных операций" не только в Украине, но и в "других регионах российской сферы влияния, особенно в Армении".

    Ermənistan Solovyova görə Rusiyaya nota verib

