Завтра воздух в Баку прогреется до 10 градусов, в высокогорье ожидается снег

    Экология
    • 01 марта, 2026
    • 12:41
    В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем сменится юго-западным.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 1-3° тепла, днем 6-10° тепла. Атмосферное давление 769 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80 %, днем 60-65 %.

    В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных районах - снег. Днем осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых местах возможен туман. Будет дуть восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 0-4° тепла, днем 6-11° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, в высокогорных районах ночью 13-18° мороза, днем 0-5° мороза.

    Ночью и утром на дорогах ряда горных районов вожможен гололед.

