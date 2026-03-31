После ударов США и Израиля несколько районов на востоке Тегерана остались без электричества

После авиаударов Израиля и США по Ирану несколько районов на востоке Тегерана остались без электроснабжения.

Как сообщает Report, об этом передает агентство Tasnim.

Отмечается, что отключение электроэнергии произошло, в частности, в районе Пирузи и других восточных районах иранской столицы. Коммунальные службы уже приступили к работам по восстановлению электроснабжения.