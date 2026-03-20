    После ударов по Ирану число раненых американских военнослужащих возросло

    В регионе
    • 20 марта, 2026
    • 22:51
    После ударов по Ирану число раненых американских военнослужащих возросло

    С начала войны в Иране ранения получили 232 американских военнослужащих.

    Как передает Report, об этом сообщает ABC News со ссылкой американского чиновника.

    Большинство этих случаев связано с черепно-мозговыми травмами. Из них 207 человек уже вернулись к службе, а 10 считаются "тяжело ранеными".

    В Министерстве обороны США под категорией "тяжело раненые" подразумеваются военнослужащие, чьи травмы несут риск летального исхода.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Американские военнослужащие
    İrana hücumlardan sonra yaralanan Amerika əsgərlərinin sayı artıb
    22:51

    После ударов по Ирану число раненых американских военнослужащих возросло

