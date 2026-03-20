После ударов по Ирану число раненых американских военнослужащих возросло
В регионе
- 20 марта, 2026
- 22:51
С начала войны в Иране ранения получили 232 американских военнослужащих.
Как передает Report, об этом сообщает ABC News со ссылкой американского чиновника.
Большинство этих случаев связано с черепно-мозговыми травмами. Из них 207 человек уже вернулись к службе, а 10 считаются "тяжело ранеными".
В Министерстве обороны США под категорией "тяжело раненые" подразумеваются военнослужащие, чьи травмы несут риск летального исхода.
23:00
Отныне США могут использовать базы Британии для ударов по ИрануДругие страны
22:51
После ударов по Ирану число раненых американских военнослужащих возрослоВ регионе
22:45
Парламент Молдовы одобрил в первом чтении денонсацию Устава СНГДругие страны
22:41
Десантная группа USS Boxer направляется на Ближний ВостокДругие страны
22:27
ЦБ России завершил 2025 год с убыткомДругие страны
22:08
КСИР атаковал Израиль ракетами, а базы США - беспилотникамиВ регионе
21:57
Нидерландские военные покинули Ирак после изменения формата миссии НАТОДругие страны
21:36
Власти США подали иск против Гарвардского университетаДругие страны
21:29