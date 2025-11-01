Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В регионе
    • 01 ноября, 2025
    • 20:07
    После свержения режима Асада в Сирию из Турции вернулись 550 тысяч человек

    Объявлено число сирийцев, добровольно вернувшихся из Турции в Сирию после свержения режима Башара Асада.

    Как сообщает Report, об этом министр внутренних дел Турции Али Ерликая написал на своей странице в соцсети Х.

    Он сообщил, что после свержения режима Башара Асада в Сирии 8 декабря 2024 года в Турцию вернулись 550 тысяч сирийцев.

    Министр также отметил, что с 2016 года в страну вернулись 1 миллион 290 тысяч сирийцев.

    Son bir ildə Türkiyədən Suriyaya qayıdanların sayı açıqlanıb

