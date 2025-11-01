После свержения режима Асада в Сирию из Турции вернулись 550 тысяч человек
В регионе
- 01 ноября, 2025
- 20:07
Объявлено число сирийцев, добровольно вернувшихся из Турции в Сирию после свержения режима Башара Асада.
Как сообщает Report, об этом министр внутренних дел Турции Али Ерликая написал на своей странице в соцсети Х.
Он сообщил, что после свержения режима Башара Асада в Сирии 8 декабря 2024 года в Турцию вернулись 550 тысяч сирийцев.
Министр также отметил, что с 2016 года в страну вернулись 1 миллион 290 тысяч сирийцев.
