После свержения режима Асада в Сирию из Турции вернулись 550 тысяч человек

Объявлено число сирийцев, добровольно вернувшихся из Турции в Сирию после свержения режима Башара Асада.

Как сообщает Report, об этом министр внутренних дел Турции Али Ерликая написал на своей странице в соцсети Х.

Он сообщил, что после свержения режима Башара Асада в Сирии 8 декабря 2024 года в Турцию вернулись 550 тысяч сирийцев.

Министр также отметил, что с 2016 года в страну вернулись 1 миллион 290 тысяч сирийцев.