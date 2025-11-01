İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Region
    • 01 noyabr, 2025
    • 19:50
    Son bir ildə Türkiyədən Suriyaya qayıdanların sayı açıqlanıb

    Suriyada Bəşər Əsəd rejimi devrildən sonra Türkiyədən ölkəsinə könüllü qayıdan suriyalıların sayı açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin daxili işlər naziri Ali Yerlikaya "X"də yazıb.

    O bildirib ki, 2024-cü il dekabrın 8-də Suriyada Bəşər Əsəd hakimiyyəti devrildikdən sonra 550 min suriyalı Tükiyədən ölkəsinə qayıdıb.

    Nazir, həmçinin qeyd edib ki, 2016-cı ildən bəri 1 milyon 290 min suriyalı ölkəsinə geri dönüb.

