    В регионе
    • 03 сентября, 2025
    • 02:39
    Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 3 сентября выросла в 4,2 раза

    Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 3 сентября составляет 134,4 рубля за тонну против 32,1 рубля неделей ранее, показатель вырос в 4,2 раза.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Минсельхоз РФ.

    Ставки пошлин на ячмень и кукурузу остались нулевыми.

    Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $225,9 за тонну на пшеницу ($225,2 за предыдущий период), $203 - на ячмень ($203,8), $216,9 - на кукурузу ($218,8).

    Новые ставки будут действовать по 9 сентября включительно.

