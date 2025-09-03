Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 3 сентября выросла в 4,2 раза
В регионе
- 03 сентября, 2025
- 02:39
Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 3 сентября составляет 134,4 рубля за тонну против 32,1 рубля неделей ранее, показатель вырос в 4,2 раза.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Минсельхоз РФ.
Ставки пошлин на ячмень и кукурузу остались нулевыми.
Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $225,9 за тонну на пшеницу ($225,2 за предыдущий период), $203 - на ячмень ($203,8), $216,9 - на кукурузу ($218,8).
Новые ставки будут действовать по 9 сентября включительно.
