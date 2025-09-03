Rusiyadan ixrac edilən buğda rüsumu 4,2 dəfə artıb
Region
- 03 sentyabr, 2025
- 03:56
3 sentyabr tarixindən etibarən Rusiya buğdasının ixrac rüsumu hər ton üçün 134,4 rubl təşkil edir, bu da bir həftə əvvəlki 32,1 rubl ilə müqayisədə 4,2 dəfə çoxdur.
"Report"un "İnterfaks"a istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Rusiya Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi məlumat yayıb.
Arpa və qarğıdalı üzrə rüsum dərəcələri isə sıfır olaraq qalıb.
Rüsumlar bu indikativ qiymətlər əsasında hesablanıb: buğda – tonuna görə 225,9 dollar (əvvəlki dövr – 225,2 dollar), arpa – 203 dollar (203,8), qarğıdalı – 216,9 dollar (218,8).
Son xəbərlər
05:04
Britaniyada 16 yaşdan kiçik uşaqlara enerji içkilərinin satışı qadağan ediləcəkDigər ölkələr
04:33
Lavrov: ABŞ Ukrayna ilə bağlı fəal diplomatik səylər göstərirRegion
04:13
KİV: Ukrayna şirkəti Danimarkada bərk raket yanacağının istehsalına başlayacaqDigər ölkələr
03:56
Rusiyadan ixrac edilən buğda rüsumu 4,2 dəfə artıbRegion
03:39
BMT zəlzələ ilə bağlı Əfqanıstana 25 yardım və qiymətləndirmə qrupu göndəribDigər ölkələr
03:03
ABŞ-nin tarifləri Rusiya neftinin tədarükünə təsir edirDigər ölkələr
02:36
Video
ABŞ Venesuela narkokartelinin 11 üzvünü məhv edib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
02:17
Almaniyada seçkiqabağı AfD-nin altı namizədi ölübDigər ölkələr
01:45