    Rusiyadan ixrac edilən buğda rüsumu 4,2 dəfə artıb

    Region
    • 03 sentyabr, 2025
    • 03:56
    3 sentyabr tarixindən etibarən Rusiya buğdasının ixrac rüsumu hər ton üçün 134,4 rubl təşkil edir, bu da bir həftə əvvəlki 32,1 rubl ilə müqayisədə 4,2 dəfə çoxdur.

    "Report"un "İnterfaks"a istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Rusiya Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi məlumat yayıb.

    Arpa və qarğıdalı üzrə rüsum dərəcələri isə sıfır olaraq qalıb.

    Rüsumlar bu indikativ qiymətlər əsasında hesablanıb: buğda – tonuna görə 225,9 dollar (əvvəlki dövr – 225,2 dollar), arpa – 203 dollar (203,8), qarğıdalı – 216,9 dollar (218,8).

