Помпео: Ирану следует отказаться от ракетных пусков

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Ирану следует отказаться от ракетных пусков, чтобы избежать усиления экономической и дипломатической изоляции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Министерство обороны иранского режима публично сообщило о планах запустить три космических ракеты-носителя в ближайшие месяцы. Эти действия снова продемонстрируют полное пренебрежение Ирана резолюций 2231 Совбеза ООН", - говорится в заявлении Помпео.

"Мы советуем режиму пересмотреть эти пуски и отказаться от любых действий, связанных с баллистическими ракетами, чтобы избежать более глубокой экономической и дипломатической изоляции", - добавил госсекретарь.

Вашингтон настаивает на том, что резолюция 2231 запрещает Ирану испытывать ракеты, Россия же указывает на то, что в тексте резолюции содержится не запрет, а призыв.