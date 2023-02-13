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Помощник турецкого депутата: Завершаются поиски в здании, где жили азербайджанские студенты

Помощник турецкого депутата: Завершаются поиски в здании, где жили азербайджанские студенты В Малатье завершаются поиски в здании, где предположительно оказались под завалами четверо азербайджанских студентов, однако их нет ни среди выживших, ни среди погибших.
В регионе
13 февраля 2023 г. 15:17
Помощник турецкого депутата: Завершаются поиски в здании, где жили азербайджанские студенты

В Малатье завершаются поиски в здании, где предположительно оказались под завалами четверо азербайджанских студентов, однако их нет ни среди выживших, ни среди погибших.

Об этом анкаринскому бюро Report сообщил помощник депутата Великого национального собрания Турции Мехмета Джелала Фендоглу Огуз Фендоглу.

Он подчеркнул, что непрерывные поиски азербайджанских студентов пока не дали результатов.

Отметим, что четверо студентов Университета Инёню города Малатья - Самир Гулиев, Шахин Вердиев, Хумам Исмаиллы и Гюндуз Назарзаде предположительно оказались под завалами после произошедшего в Турции разрушительного землетрясения. Поиски студентов продолжаются при поддержке посольства Азербайджана в Турции. Их имена и фамилии разосланы во все больницы, однако никакой обнадеживающей информации о них нет.

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Версия на английском языке Assistant to Turkish MP: Search in area where lost Azerbaijani students lived about to complete
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli millət vəkilinin köməkçisi: "Azərbaycanlı tələbələrin yaşadığı binada axtarış işləri tamamlanmaq üzrədir"

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