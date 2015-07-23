Помощник госсекретаря США прокомментировал соглашение с Ираном

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ "Иран и США заключили соглашение друг с другом. МАГАТЭ в течение 6 месяцев и даже больше будет работать с целью уточнить все технические аспекты соглашения". Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сказал помощник госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Ричард Хогланд, отвечая на вопрос по поводу снятия санкций с Ирана и подключения страны к региональным энергетическим проектам.

Относительно отмены санкций, он отметил, что ничего в этом плане не изменится, пока не завершится режим оценивая: "Потом будет видно, как будут развиваться события. Но однозначно будут изменения экономического плана и мы надеемся, что они будут позитивными".