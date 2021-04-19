Политолог: Радиоактивные отходы превратились в предмет торговли для Армении

"Нельзя такой безответственной стране, как Армения, доверять такие серьезные объекты"

"Торговля радиоактивными веществами, ресурсами, которые вырабатывались на протяжении многих лет в Мецаморской АЭС является обычным делом для армянского криминалитета. Этот криминалитет фактически за годы независимости и особенно после ухода первого президента Левона Петросяна сросся с новыми властями, если более точно, то с военной хунтой во главе с Робертом Кочаряном, а далее и с Сержем Саргсяном."

Об этом Report заявил политолог Тофик Аббасов.

16 апреля сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии задержали в Кутаиси двух человек за попытку незаконной реализации радиоактивного вещества Америций-241. И это не первый подобный инцидент за последние несколько лет.

Ранее гражданин Армении Милитос М. был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности Грузии при попытке перевезти через Грузию в Россию радиоактивное вещество торий. В апреле 2016 года в Тбилиси были задержаны шесть человек при попытке реализации радиоактивного вещества уран-238.

"По мере того, как кольцо экономических свобод сужалось вокруг страны-оккупанта Армении, там стали процветать уже теневые операции, и как ни странно, радиоактивные отходы тоже превратились в предмет торговли для правящих кругов этой республики", - заявил Т. Аббасов, отметив, что Азербайджан, безусловно, располагал информацией о том, что оккупированные территории были превращены оккупантом в "большую зону черного рынка", где набирала оборот торговля наркотиками, запрещенными видами вооружений. "И ядерные отходы тоже были именно в списке этих материалов, которыми была вынуждена уже торговать Армянская Республика, испытывавшая большие трудности ввиду экономической асфиксии.

В данном случае, мне кажется, большая ответственность ложилась как на МАГАТЭ, так и российскую госкорпорацию "Росатом", которая была как бы прародительницей этого атомного объекта" - добавил политолог.

"Доверять такой стране, как Армения, которая ведет очень опасную и безответственную политику, судьбу такого серьезного объекта как атомная электростанция, само по себе недопустимо и очень чревато. И поэтому, если мы вспомним события апреля 2016 года. Армянские военные не ожидали, что азербайджанская армия уже не та, которая в начале 90-хх еле-еле справлялась с натиском международного террористического интернационала и уже новосозданной армянской армией. Поэтому, тогда уже полетели головы армянских генералов.

Если мне не изменяет память, то один из первых премьер-министров Армении Грант Багратян уже в ранге депутата парламента в 2016 году поднял вопрос об использовании "грязной бомбы" против Азербайджана. И в этом была тоже своя парадоксальная суть, потому как армяне до сих пор говорили, что он не проиграли, а выиграли четырехдневную войну 2016 года, а с другой стороны в парламенте поднимался вопрос об использовании "грязной атомной бомбы". Это еще одно свидетельство тому, что нельзя такой безответственной стране доверять такие серьезные объекты, потому что они в любой момент могут на почве умопомрачения предпринять такие опасные действия, от которых могут пострадать соседние государства." - сказал Т. Аббасов.

Политолог подчеркнул, что в этом процессе все соседние государства- и Грузия, и Иран, и Турция, и Российская Федерация должны работать сообща над тем, чтобы прояснить судьбу Мецаморской АЭС: "В том плане, что она должна закончить свое функционирование и этим самым создать более менее предсказуемые предпосылки на будущее, потому что в противном случае, когда есть сеть торговцев радиоактивными элементами, отходами , это создает большие риски для всех людей живущих в нашем регионе и, вообще, превращает такой серьезный мотив как использование мирного атома в предмет глобальной головной боли".