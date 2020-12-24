Полиция Еревана начала задерживать протестующих

Специальные силы полиции Армении сегодня начали задерживать участников акции протеста, которые с утра заблокировали все входы и выходы здания правительства с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна

Специальные силы полиции Армении начали задерживать участников акции протеста, которые с утра заблокировали все входы и выходы здания правительства с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Протестующие пытались не пустить правительственные машины в задний двор здания кабмина, после чего началась потасовка и последовали задержания.

"Члены кабинета смогли утром войти в здание кабмина, теперь наша цель, чтобы они не вышли оттуда, пока Никол Пашинян не подаст в отставку", - заявил один из инициаторов акции протеста, лидер партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

Протесты в Армении не утихают с 10 ноября. Участники акций требуют отставки Н. Пашиняна.